Названа стоимость лекарства от коронавируса в России

Цена в аптеках на препарат от коронавируса "Арепливир" начнется от 12 320 рублей.

Стало известно, сколько будет стоить лекарство от коронавриуса в российских аптеках. Об этом рассказал генеральный директор компании "Промомед" Андрей Младенцев, которая производит препарат против коронавируса "Арепливир". По его словам, рекомендованная цена лекарственного средства начинается от 12 320 рублей за упаковку, в которой содержится 40 таблеток по 200 мг, пишет ТАСС.

Напоминаем, что в России продолжает расти ежедневное число инфицированных коронавирусом. Согласно последним данным, общее число зараженных COVID-19 в России составило 1091186 человек, выздоровело 901207 человек, скончалось 19195.