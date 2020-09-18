В Германии требуют завершить "Северный поток - 2"

За окончание строительства газопровода решительно выступают премьер-министры шести регионов страны.

Главы шести регионов Германии - Берлина, Бранденбурга, Мекленбурга - Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии выступили с требованием к властям страны о том, чтобы российский газовый проект "Северный поток - 2" был достроен. Премьер-министры вышеперечисленных земель отмечают, что реализация проекта важна как для энергоснабжения Европы, так и для самой Германии. Поэтому, завершение строительства российского газопровода "правильно и целесообразно", пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, российское судно снабжения "Иван Сидоренко" прибыло в порт Германии для участия в завершении строительства "Северного потока - 2".