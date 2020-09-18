Туристический сезон 2020: катастрофа или время возможностей?

Одной из основных задач для развития интереса к путешествиям по стране является повышение конкурентоспособности комплексных туристических услуг для россиян и иностранных гостей. Но как добиться этого в условиях кризиса?

21-22 сентября 2020 г. в городе Анапа Краснодарского края состоится Всероссийская конференция профессионалов индустрии туризма «Сезон 2020: катастрофа или время возможностей?». Первое после снятия ограничений из-за коронавируса мероприятие, посвященное развитию внутреннего туризма России и реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», проведет компания «Профконгресс» при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Главной темой Конференции станет обсуждение перспектив и возможностей участия делового сообщества в реализации федеральных программах по развитию внутреннего и въездного туризма в России. В рамках мероприятия гости и специально приглашенные спикеры обсудят актуальные вопросы работы на туристическом рынке, перспективы развития внутреннего и въездного туризма, наметят возможные пути преодоления текущего кризиса, обменяются опытом и представят успешные кейсы для повышения эффективности конкретных предприятий отрасли.

В качестве спикеров в мероприятии ожидается участие:

Селиванова С.В., Директора Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ (on-line);

Казейкина В. С., Председателя секции Экспертного совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы;

Лысенковой Е.В. – начальника Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма (on-line);

Арановича С.Г. – Президента Общероссийской общественной организации "Инвестиционная Россия".

А главным спикером мероприятия станет Балаева Светлана Сергеевна, Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, которая расскажет о приоритетных направлениях развития внутреннего и въездного туризма в регионе и мерах поддержки реализации инвестиционных проектов индустрии туризма со стороны руководства края. Также министр представит самые модные курорты и малоизвестные туристические и рекреационные места Краснодарского края.

Конференция будет интересна российским отельерам, руководителям предприятий индустрии туризма и инфраструктурных объектов, девелоперских и инвестиционных компаний. Участников ожидают панельные дискуссии, семинары и практикумы, а также крупнейшая ярмарка объектов индустрии туризма и Марафон инвестиционного нетворкинга.

Мероприятие пройдет в GRAND HOTEL ANAPA, одном из красивейших отелей Анапы расположенном на первой береговой линии, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм Роспотребнадзора.

Организатор Конференции: ООО «Профконгресс»

https://profcongress.ru/events/2020/tourism-industry

Конференц-зал, Гранд Отель Анапа 5*, ул.Голубые дали, д.