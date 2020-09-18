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Ключевая ставка сохранена на прежнем уровне

18.09.2020 14:37
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Ключевая ставка сохранена на прежнем уровне

Банк России принял решение не менять размер ключевой ставки.

В пятницу, 18 сентября, состоялось очередное заседание Совета директоров Банка России, в ходе которого руководство регулятора приняло решение по ключевой ставке. Так, было решено сохранить ставку на прежнем уровне в 4,25%. На решение руководства оказали влияние падение курса рубля, более быстрое восстановление российской экономики, а также снижение рисков по инфляции, пишет РБК.

Ранее Банк России сообщал, что за июль текущего года россияне перевели рекордный объем денежных средств за рубеж.

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