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Россияне перевели за рубеж рекордный объем денежных средств

18.09.2020 14:08
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Россияне перевели за рубеж рекордный объем денежных средств

Общий объем переводов составил $837 млн.

По данным Банка России, за июль текущего года россияне перевели за границу рекордное количество денежных средств за два года. Так, специалисты ЦБ сообщили, что общий объем переводов в июле составил $837 млн. Большее количество денег россияне переводили только в октябре 2018 года. Тогда общий объем переводов достиг $856 млн, пишет РБК. Эксперты полагают, что на общую сумму переводов повлиял отложенный спрос из-за карантина по коронавирусу, а также восстановление трудовой деятельности мигрантов, так как более $686 млн было переведено в страны СНГ.

Как ранее сообщал Капитал страны, в августе россияне оформили рекордное число ипотечных кредитов.

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