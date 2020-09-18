Лавров: Германия и ОЗХО отказались отвечать на запросы России по Навальному

Предлоги для отказа предоставлять России информацию по делу Навального являются абсолютно надуманными.

И Германия и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказываются отвечать на запросы России по делу оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в Германии предлагают России обратиться в ОЗХО, в ОЗХО просят направлять все запросы по делу Навального в Берлин. Лавров отметил, что Россию хотят наказать и за ситуацию в Белоруссии и за происшествие с Алексеем Навальным, но сами отказываются от сотрудничества, нарушая обязательства по европейской конвенции об оказании правовой помощи, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, Россия хочет свести к минимуму возможные последствия для страны из-за инцидента с оппозиционным лидером Алексеем Навальным.