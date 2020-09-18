Россияне смогут отдохнуть в Египте по приемлемым ценам

Все желающие посетить Египет должны иметь при себе тест на отсутствие коронавируса, проведенный менее чем за 72 часа до вылета.

В Египте ждут российских туристов и готовы предложить им самые лучшие цены. Об этом заявил замминистра туризма Египта Гада Шаляби. Он напомнил, что россияне всегда отдыхали в стране по наилучшим ценам, а в настоящее время все отели страны работают лишь с небольшой наценкой, чтобы покрыть необходимые расходы. Также Шаляби напомнил, что власти страны приняли решение сделать бесплатной визу для туристов, посещающих провинции Южный Синай, Красное Море и Матрух, до 30 октября, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения между странами. В настоящее время полеты осуществляются между Москвой и Каиром.