В России за сутки выявлено 5905 случаев инфицирования коронавирусом

Общее число зараженных COVID-19 в России составило 1091186 человек.

В России продолжает расти ежедневное число инфицированных коронавирусом. Так, за минувшие сутки российские медики выявили 5905 новых случаев инфицирования на территории России. Из них 805 зараженных обнаружено в Москве, 165 случаев инфицирования зарегистрировано в Московской области, а 206 новых случаев заражения обнаружено в Санкт-Петербурге.

Всего в России зарегистрировано 1091186 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 901207 человек, скончалось 19195.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оснований для возвращения карантина в России нет.