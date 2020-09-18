Кудрин: прогнозы Минэка по росту ВВП России слишком оптимистичны

Минэкономразвития ожидает рост ВВП России в 2022-2023 годах в районе 3%.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал прогноз по росту экономики России в 2022-2023 гг, сделанный специалистами Минэкономразвития. По его словам, рост ВВП в указанный период, превышающий 3% в год, является слишком оптимистичным заявлением. Такие темпы прироста экономики, как прогнозируют специалисты Минэка, по мнению Кудрина "надо еще заработать", пишет РБК. При этом Кудрин отметил, что Россия относительно успешно прошла острую фазу мирового экономического кризиса.

Как ранее сообщал Капитал страны, Алексей Кудрин раскритиковал правительство за нежелание тратить средства Фонда национального благосостояния. Он считает, что "несколько сотен миллиардов, которые у нас есть" можно потратить на оказание материальной поддержки населению.