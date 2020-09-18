Россия требует от США разъяснений по вмешательству в дела Крыма

Американский телеканал NBC сообщил о том, что США оказывают поддержку "украинским подразделениям" на территории Крыма.

Представители посольства России в Вашингтоне потребовали от американской стороны объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором высокопоставленные чиновники США утверждали, что Штаты поддерживают "украинские подразделения" в Крыму. Россия требует от официальных лиц США ответа, действительно ли Штаты причастны к террористической деятельности СБУ на территории Крымского полуострова и нападениям на жителей Крыма, пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США в течение 10 лет готовили государственный переворот в стране.