Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
18 СЕН, 10:32 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

18 СЕН, 10:32 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Госдуме предложили ввести в стране студенческий капитал

18.09.2020 09:57
Комментарии
В Госдуме предложили ввести в стране студенческий капитал

В ближайшее время инициатива будет направлена на рассмотрение в Правительство РФ.

Согласно разработанному законопроекту о студенческом капитале, студентам очной формы обучения предлагается выплачивать по 500 тыс. рублей при получении высшего образования, и 250 тыс. рублей при получении среднего профессионального образования. Денежные средства смогут получать только студенты очной формы обучения не зависимо от того на платном или бесплатном отделении они обучаются. Использовать средства можно будет только после окончания вуза и только на определенные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела. Автором инициативы выступил Замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в России изменился порядок приема студентов в вузы. Теперь можно будет подавать документы в электронном виде.

Комментировать (без регистрации)
Минфин дал разъяснения по повышению НДФЛ
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Деньги ФНБ станут неприкосновенными. Путин запретил их тратить

Деньги ФНБ станут неприкосновенными. Путин запретил их тратить
Экономика

Набиуллина спасет рубль от санкций и девальвации

Набиуллина спасет рубль от санкций и девальвации
Экономика

Власти не будут тратиться на Крым и науку. Вложатся в пропаганду

Власти не будут тратиться на Крым и науку. Вложатся в пропаганду
Экономика 1

Россияне отказались платить за вывоз мусора в нескольких регионах

Россияне отказались платить за вывоз мусора в нескольких регионах
Экономика 3

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов

В Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов

В Оренбургской области начали выпуск огнезащитных материалов на уникальном российском оборудовании

В Оренбургской области начали выпуск огнезащитных материалов на уникальном российском оборудовании

Новости дня

17 СЕН, 19:01 РФ хочет свести к минимуму последствия ситуации с Навальным для отношений с ЕС РФ хочет свести к минимуму последствия ситуации с Навальным для отношений с ЕС
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17 СЕН, 17:54 В России изменился порядок приема студентов в вузы В России изменился порядок приема студентов в вузы
17 СЕН, 16:03 Навального предложили номинировать на Нобелевскую премию мира Навального предложили номинировать на Нобелевскую премию мира
17 СЕН, 15:13 Песков: оснований для возвращения карантина нет Песков: оснований для возвращения карантина нет
17 СЕН, 14:30 Европарламент хочет ужесточить санкции против России из-за Навального Европарламент хочет ужесточить санкции против России из-за Навального
17 СЕН, 12:31 Минфин дал разъяснения по повышению НДФЛ Минфин дал разъяснения по повышению НДФЛ
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
17 СЕН, 12:12 В России появилась технология для развития 6G В России появилась технология для развития 6G

Узнай, страна!

17 СЕН, 14:11 В Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов В Тульской области начали строить вторую очередь одного из крупнейших в России тепличных комплексов
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
17 СЕН, 13:26 В Оренбургской области начали выпуск огнезащитных материалов на уникальном российском оборудовании В Оренбургской области начали выпуск огнезащитных материалов на уникальном российском оборудовании
17 СЕН, 13:06 В Калужской области запущен полный цикл производства нового препарата для лечения рака лёгких В Калужской области запущен полный цикл производства нового препарата для лечения рака лёгких
16 СЕН, 16:14 В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе
16 СЕН, 15:44 В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода
16 СЕН, 15:14 В Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах» В Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах»
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
15 СЕН, 14:25 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020
15 СЕН, 13:30 На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
15 СЕН, 12:08 В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников
14 СЕН, 18:33 В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter