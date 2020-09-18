В Госдуме предложили ввести в стране студенческий капитал

В ближайшее время инициатива будет направлена на рассмотрение в Правительство РФ.

Согласно разработанному законопроекту о студенческом капитале, студентам очной формы обучения предлагается выплачивать по 500 тыс. рублей при получении высшего образования, и 250 тыс. рублей при получении среднего профессионального образования. Денежные средства смогут получать только студенты очной формы обучения не зависимо от того на платном или бесплатном отделении они обучаются. Использовать средства можно будет только после окончания вуза и только на определенные цели: оплату проезда, первичную аренду жилья или даже на открытие своего дела. Автором инициативы выступил Замруководителя фракции "Справедливой России" Федот Тумусов, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в России изменился порядок приема студентов в вузы. Теперь можно будет подавать документы в электронном виде.