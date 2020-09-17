РФ хочет свести к минимуму последствия ситуации с Навальным для отношений с ЕС

Владимир Чижов считает, что нельзя связывать строительство "Северного потока - 2" с ситуацией вокруг Алексея Навального.

В четверг, 17 сентября, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире ТК "Россия-24" заявил, что Москва планирует изучить возможные варианты сведения к минимуму негативных последствий происшествия с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным для отношений с Европейским Союзом. Также он отметил, что ранее со стороны сообщества начали поступать сигналы об ухудшении отношений ЕС и России из-за отравления россиянина, пишет ТАСС.

Напомним, что американские ученые предложили номинировать Навального на Нобелевскую премию мира.