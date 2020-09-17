В России изменился порядок приема студентов в вузы

Во все российские вузы можно будет подавать документы в электронном виде.

Минобрнауки России приняло решение изменить порядок приема студентов в учебные заведения страны. Уточняется, что новые правила вступят в силу с 2021-2022 учебного года и будут распространяться на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, сообщается на официальном сайте министерства.

Так, со следующего года вузы смогут проводить для абитуриентов единый конкурс по нескольким родственным специальностям и направлениям в пределах факультета. По мнению ведомства, это позволит учебным заведениям отобрать самых подготовленных студентов, а специализация будет происходить по результатам первого или второго курса. Отмечается, что вузам дадут право самостоятельно устанавливать минимальное (2) и максимальное (10) число специальностей, на которые поступающие смогут подать документы.

Также учебные заведения страны смогут предлагать студентам выбрать предметы для сдачи вступительных экзаменов. Таким образом, абитуриент сможет поступать не только по результатам ЕГЭ, но и по результатам испытаний самого вуза.

Напомним, что ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали о работе российских школ в следующем учебном году.