Навального предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

Сергей Ерофеев не уточнил, за какие заслуги оппозиционеру РФ хотят вручить премию и кто именно из ученых за это выступает.

Профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев на своей странице в Facebook написал, что несколько американских ученых признанных вузов, которые изучают Российскую Федерацию, предложили номинировать главного российского оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. По его мнению, данную инициативу в скором времени поддержат политики США, а также представители международных организаций, пишет "Коммерсантъ".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Европарламент выступает за усиление и введение новых санкций в отношении России из-за отравления Навального.