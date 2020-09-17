Песков: оснований для возвращения карантина нет

Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле вопрос о введении режима самоизоляции даже не обсуждается.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, что власти России не планируют вводить в регионах страны карантинный режим из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. По его словам, сейчас нет никаких оснований для возвращения ограничительных мер, пишут "Известия".

Напомним, что ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил небольшой рост числа инфицированных COVID-19 по стране. Однако он заверил, что в целом на российской территории обстановка с вирусом стабильная.