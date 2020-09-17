Европарламент хочет ужесточить санкции против России из-за Навального

Резолюции ЕП носят только рекомендательный характер, поэтому страны-участницы ЕС и европейские институты не обязаны их исполнять.

Европейский парламент (ЕП) призвал Европейский Союз (ЕС) как можно раньше наложить жесткие и усилить действующие санкции в отношении России, а также остановить строительство энергетического проекта "Северный поток - 2" из-за происшествия с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Кроме того ЕП потребовал провести международное расследование отравления гражданина РФ с привлечением ЕС, ООН, ОЗХО и стран-союзников сообщества. Отмечается, что соответствующая резолюция была принята европейской структурой 17 сентября, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Навального могли отравить еще в гостинице, до его полета в Москву.