Минфин дал разъяснения по повышению НДФЛ

Доход свыше 5 млн рублей в году будет облагаться налогом по ставке 15%.

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, для каких категорий граждан будет повышен налог на доходы физических лиц (НДФЛ). По его словам, начиная с 1 января 2021 года в силу вступят предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки, согласно которым доход россиян, превышающий 5 млн рублей в год, будет облагаться налогом по ставке не 13%, а 15%. Для других категорий граждан нашей страны ставка НДФЛ останется без изменений, пишет РИА Новости.

Ранее Правительство России одобрило предложение Минфина о сокращении расходов на сферу вооружения и зарплаты чиновникам.