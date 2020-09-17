В России появилась технология для развития 6G

Устройство для разработки компонентов для систем связи 6G создали в "Сколтехе".

Согласно пресс-релизу Сколковского института науки и технологий ("Сколтех"), специалисты смогли создать новую технологию, на основании которой разработали уникальное устройство для связи шестого поколения (6G). Новое устройство позволяет модулировать оптическое излучение с длиной волны 1,5 микрометра, электрическим сигналом с частотой до 10 ГГц. Это позволит локализовать производство инфраструктурного и терминального оборудования 6G на территории России, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, американские ученые разработали уникальную наножидкость, которая может существенно улучшить условия нефтедобычи. С ее помощью извлечение даже тяжелой нефти с высокой вязкостью станет эффективным и более экономически выгодным.