Навальный был отравлен "Новичком" еще в гостинице

Сотрудники ФБК обнаружили бутылку из-под воды с отравляющим веществом в номере томской гостиницы, в котором останавливался Алексей Навальный.

Пластиковая бутылка из-под воды, на которой были обнаружены следы "Новичка", была найдена сотрудниками ФБК в номере российского оппозиционера Алексея Навального в томской гостинице. Поэтому, работники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного Навальным, делают предположение о том, что оппозиционер был отравлен еще в гостинице, до своего полета в Москву, пишет РБК.

Также сотрудники сообщили, что решили передать все собранные ими в номере Навального вещи именно немецким медикам, так как не рассчитывали на то, что в России будут проводить расследование отравления оппозиционера.

Ранее стало известно, что Алексей Навальный не планирует просить политического убежища в Германии. Оппозиционер намерен вернуться в Россию и продолжить свою деятельность.