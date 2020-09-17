За сутки в России выявлено 5762 новых случая инфицирования COVID-19

Общее число зараженных в России составляет 1085281.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России фиксируется ежедневное увеличение количества инфицированных COVID-19. Так, за минувшие сутки на территории России отмечено 5762 новых случая инфицирования коронавирусом, тогда как предыдущий показатель составлял 5670 зараженных за сутки. Больше всего случаев инфицирования отмечается в Москве, за сутки столичные медики обнаружили 730 зараженных. В Санкт-Петербурге выявлено 211 новых случаев инфицирования за сутки, а общее количество зараженных в северной столице превысило 40 тыс. человек (40099).

Всего в России отмечен 1085281 случай инфицирования коронавирусом, выздоровело 895868 человек, скончался 19061.

Как ранее сообщал Капитал страны, во время тестирования вакцины "Спутник V" участникам программы нельзя планировать детей, курить и пить алкоголь.