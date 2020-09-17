"Иван Сидоренко" примет участие в строительстве "Северного потока - 2"

Судно прибыло в порт Германии и будет задействовано в строительстве "Северного потока - 2".

Согласно данным портала Marinetraffic, отслеживающего движение судов, российское судно снабжения "Иван Сидоренко" два дня назад вышло из порта в Санкт-Петербурге и направилось в Германию. Сообщается, что "Иван Сидоренко" уже прибыл в немецкий порт Мукран. Судно будет задействовано в производстве работ по завершению строительства российского газового проекта "Северный поток - 2", пишут Ведомости.

Ранее глава ЕК заявила, что санкции в отношении "Северного потока - 2" бесполезны и не изменят поведения России.