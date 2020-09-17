В России появится новый отечественный лайнер SSJ New

Создание SSJ New обойдется в 130 млрд рублей.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начинает работы по созданию нового лайнера - Sukhoi SuperJet New. Самолет будет собираться из полностью отечественных компонентов и главное, специально для нового проекта разработают отечественный двигатель, который заменит франко-российский Sam146, установленный на SSJ100. Предполагается, что новый лайнер появится в 2023 году. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 130 млрд рублей, причем большая часть средств поступит из бюджета, пишут Ведомости.

Как ранее сообщал Капитал страны, в Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах».