Минфин урежет траты на вооружение и зарплаты чиновников

Решение о сокращении расходов поможет сбалансировать госбюджет.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Правительство России вынесло положительное решение по проекту федерального бюджета на 2021–2023 годы. Данный документ предполагает урезание средств на государственную программу вооружений на 5%, сокращение расходов по всем "незащищенным" статьям бюджета на 10%, а также заморозку индексации зарплат чиновников в следующем году, пишет РБК.

Ранее в Кремле оценили влияние коронавируса на российскую экономику, отметив усилия властей по снижению негативного влияния эпидемии на экономическую ситуацию в стране.