В МИД оценили перспективы открытия сообщения с Европой

Пока об открытии популярных у российских туристов европейских направлений говорить преждевременно.

Согласно информации, появившейся в официальном сообщении МИД России, в настоящее время рано говорить о возобновлении авиасообщения с Европой. В ведомстве отметили, что все еще существует реальная угроза заражения коронавирусом и ситуация с мировой пандемией остается напряженной. В этой связи решение о возобновлении полетов по популярным у россиян туристическим направлениям должно приниматься исходя из эпидемиологической ситуации в каждой конкретной стране и в мире, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, Всемирная организация здравоохранения фиксирует увеличение количества инфицированных коронавирусом в Европе.