Песков отреагировал на опасения по поводу реализации СП-2

Дмитрий Песков выразил недоумение из-за того, что некоторые зарубежные страны пытаются связать судьбу коммерческого проекта "Северный поток - 2" с делом Алексея Навального.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду рассказал журналистам, что во время встречи президента РФ Владимира Путина и главы "Газпрома" Алексея Миллера в основном обсуждались вопросы, касающиеся внутренних дел, а не внешних. Таким образом, тема строительства энергетического проекта "Северный поток - 2" не была главной.

Помимо этого Песков прокомментировал опасения по поводу реализации второй ветки газопровода. По его словам, власти страны недоумевают, почему ряд стран связывает коммерческие и экономически выгодные проекты с "какими-то ситуациями", в частности, с предполагаемым отравлением россиянина Алексея Навального, пишет ТАСС.

Напомним, что после происшествия с гражданином РФ, отдельные государства и иностранные политики начали активно выступать против завершения строительства трубопровода "Северный поток - 2".

Ранее сообщалось, что ФРГ сделала США предложение по второй ветке газопровода.