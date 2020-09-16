Лукашенко: США в течение 10 лет готовили госпереворот в Белоруссии

Белорусский глава подчеркнул, что организация беспорядков и протестов в республике строилась на основе тезисов, которые изложены в классическом американском учебнике цветных революций.

В среду, 16 сентября, лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с политическим активом страны сообщил, что США и несколько зарубежных государств (Польша, Литва, Чехия и Украина) в течение 10 лет тщательно готовили "цветную революцию" в республике. По его словам, главная роль в организации протестных акций и беспорядков отводится американской стороне, а остальные страны выполняли свои задачи для осуществления госпереворота в Белоруссии. Также Лукашенко добавил, что белорусским властям удалось не допустить уничтожения республики, передает агентство БЕЛТА.

Ранее "Капитал страны" писал, что Евросоюз нашел способ, который может урегулировать ситуацию на территории Белоруссии.