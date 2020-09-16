Премьер РФ подтвердил повышение акцизов на сигареты

Михаил Мишустин рассказал о планах увеличить некоторые налоги, в том числе и акцизы на табачную продукцию.

Глава российского кабмина Михаил Мишустин сообщил, что правительство собирается повысить ряд налогов за добычу и использование природных ресурсов, а также увеличить ставки акцизов на табачную продукцию (включая электронные сигареты) выше инфляции. По его словам, в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, все должны участвовать в разрешении проблем, стоящих перед страной и людьми, а не только нефтяные компании, информирует РБК.

Ранее "Капитал страны" писал, что Министерство финансов России предложило со следующего года увеличить на 20% ставки акциза на сигареты и табак.