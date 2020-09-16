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Песков ответил на слова главы ЕК о "Северном потоке - 2"

16.09.2020 15:45
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Песков ответил на слова главы ЕК о "Северном потоке - 2"

Дмитрий Песков призвал страны Европы не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока - 2".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду заявил, что вторая ветка российского трубопровода является только коммерческим проектом, который нужен не только России, но и Европейскому Союзу, в том числе и Германии. Также Песков отметил, что происшествие с гражданином РФ Алексеем Навальным необходимо тщательно расследовать, однако без сотрудничества Берлина невозможно прояснить все обстоятельства данного дела.

"Россия добивается этого сотрудничества, но пока не встречает взаимности", - сказал представитель Кремля.

Кроме того Песков заключил, что слова руководителя Европейской комиссии о "Северном потоке - 2" показывают "сознательное или несознательное непонимание реальности", пишет РИА Новости.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что любое решение, принятое в отношении второй ветки трубопровода, не поменяет поведения РФ на мировой арене.

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