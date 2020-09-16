Глава ЕК: блокировка СП-2 не изменит поведения России

Урсула фон дер Ляйен считает, что "никакой трубопровод" не поменяет стандарты поведения властей РФ.

Любое решение, принятое в отношении газопровода "Северный поток - 2", не сможет изменить поведения России на международной арене и не избавит мир от вмешательства российской стороны в выборы других стран. Такое мнение выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября во время выступления на заседании Европарламента. Также она предупредила государства, выступающие за более тесные отношения с Москвой, что отравление россиянина Алексея Навального является частью определенной системы поведения Москвы на мировой арене.

"Мы уже видели это в Грузии, Украине, Сирии и Солсбери", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, "никакой трубопровод" не сможет поменять данную модель поведения российской стороны в отношении других стран, пишет РБК.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Берлин предложил Вашингтону сделку по проекту "Северный поток - 2".