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Песков оценил влияние коронавируса на экономику России

16.09.2020 13:44
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Песков оценил влияние коронавируса на экономику России

Власти смогли минимизировать негативное влияние COVID-19 на российскую экономику.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил, каким образов коронавирус повлиял на российскую экономику и действия властей в условиях пандемии. По его словам, власти нашей страны смогли минимизировать влияние коронавируса на экономику России. Однако общая нестабильность в мире негативно сказывается на экономической ситуации в стране, пишет РИА Новости.

Как ранее писал Капитал страны, Россия погрязнет в долгах уже через три года, так как государственный долг страны превысит «опасную черту» в 20% ВВП уже к концу 2023 года.

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