Германия инвестирует €1 млрд в постройку двух терминалов по приему американского СПГ.

По данным немецкой газеты Die Zeit, которая ссылается на письмо вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, Германия предложила США сделку по "Северному потоку - 2". Согласно предложению немецкого правительства, Германия вложит €1 млрд в строительство на территории страны двух терминалов по приему сжиженного природного газа США, а Штаты в ответ откажутся от санкций в отношении российского газового проекта и не будут препятствовать завершению строительства проекта, пишет ТАСС.

Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен выступил против остановки "Северного потока - 2".