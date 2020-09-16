ВОЗ не фиксирует увеличение случаев инфицирования COVID-19 в России

Такие выводы сделаны на основании данных, ежедневно поступающих в ВОЗ через национальный контактный институт, занимающийся медико-санитарными правилами.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сравнила ситуацию с коронавирусом в России и в Европе. По ее словам, в Европе организация фиксирует увеличение количества инфицированных коронавирусом. В России же ВОЗ не видит роста числа зараженных коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что согласно данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России ежедневно фиксируется увеличение количества инфицированных коронавирусом. Общее количество зараженных в России достигло 1079519 человек, выздоровело 890114, скончалось 18917.