Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
16 СЕН, 17:29 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 СЕН, 17:29 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

ВОЗ не фиксирует увеличение случаев инфицирования COVID-19 в России

16.09.2020 13:02
Комментарии: 1
ВОЗ не фиксирует увеличение случаев инфицирования COVID-19 в России

Такие выводы сделаны на основании данных, ежедневно поступающих в ВОЗ через национальный контактный институт, занимающийся медико-санитарными правилами.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сравнила ситуацию с коронавирусом в России и в Европе. По ее словам, в Европе организация фиксирует увеличение количества инфицированных коронавирусом. В России же ВОЗ не видит роста числа зараженных коронавирусной инфекцией, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что согласно данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в России ежедневно фиксируется увеличение количества инфицированных коронавирусом. Общее количество зараженных в России достигло 1079519 человек, выздоровело 890114, скончалось 18917.

Комментировать (без регистрации)
За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
14:28 0 0
Андрей Демьянович:

Што станем делать если коронавирус закончиться.

Статьи

Россияне получат газ бесплатно. «Газпром» начинает «социальную пятилетку»

Россияне получат газ бесплатно. «Газпром» начинает «социальную пятилетку»
Экономика

Путин заплатил по долгам Лукашенко. Кредит в 1,5 млрд долларов останется в России

Путин заплатил по долгам Лукашенко. Кредит в 1,5 млрд долларов останется в России
Экономика

Германия заплатит 1 млрд евро за снятие санкций США с «Северного потока-2»

Германия заплатит 1 млрд евро за снятие санкций США с «Северного потока-2»
Экономика

Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня

Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня
Экономика 3

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе

В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе

В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода

В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода

Новости дня

17:02 Премьер РФ подтвердил повышение акцизов на сигареты Премьер РФ подтвердил повышение акцизов на сигареты
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:45 Песков ответил на слова главы ЕК о "Северном потоке - 2" Песков ответил на слова главы ЕК о "Северном потоке - 2"
14:51 Глава ЕК: блокировка СП-2 не изменит поведения России Глава ЕК: блокировка СП-2 не изменит поведения России
13:44 Песков оценил влияние коронавируса на экономику России Песков оценил влияние коронавируса на экономику России
13:25 Германия предложила США сделку по "Северному потоку - 2" Германия предложила США сделку по "Северному потоку - 2"
12:21 За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:01 Россия указала ЕС на нестыковки в версии отравления Навального Россия указала ЕС на нестыковки в версии отравления Навального

Узнай, страна!

16:14 В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе В Башкирии запустили мощную установку по производству водорода на нефтеперерабатывающем заводе
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
15:44 В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода В Тюмени начали производство инновационных труб, позволяющих определять местоположение трубопровода
15:14 В Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах» В Приморье начались ходовые испытания первого российского «зеленого» танкера «Владимир Мономах»
15 СЕН, 14:25 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020
15 СЕН, 13:30 На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
15 СЕН, 12:08 В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
14 СЕН, 18:33 В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
14 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
14 СЕН, 17:39 В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня
11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter