За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом

Всего в России отмечено 1079519 случаев заражения COVID-19.

Российские медики выявили 5670 новых случаев заражения коронавирусом на территории России. Из них в столице обнаружено 750 инфицированных, в Санкт-Петербурге медики зафиксировали 270 новых случаев заражения, а в Московской области - 173.

Общее количество инфицированных в России достигло 1079519 человек, выздоровело 890114, скончалось 18917.

Как ранее сообщал Капитал страны, участникам тестирования вакцины "Спутник V" нельзя планировать детей, курить и пить алкоголь.