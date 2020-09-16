Россия указала ЕС на нестыковки в версии отравления Навального

По мнению российской стороны, в деле предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального слишком много нестыковок.

Постоянное представительство России при Евросоюзе указало представителям ЕС на ключевые нестыковки в версии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. И первым вопросом является разрешение властей на перевоз россиянина в Германию, где, в случае его реального отравления, могли выявить опасные вещества в его организме. Также в ведомстве

уточнили, что российским властям не нужно было прибегать к отравлению лидера оппозиции, так как согласно проведенным опросам населения страны, его рейтинг не превышал 2%;

указали на то, что сопровождающие Навального лица спешно вылетели в Германию не дав показания российским правоохранителям;

обратили внимание на то, каким образом бутылка, из которой пил оппозиционер и в которой предположительно находилось отравляющее вещество, попала в Германию;

поинтересовались, почему в немецкой клинике Шарите стали принимать повышенные меры безопасности до выявления отравления Навального;

спросили, почему Германия до сих пор не предоставила России результаты проведенных анализов оппозиционера;

отметили упорное нежелание Запада признать тот факт, что разработкой отравляющих боевых веществ типа "Новичок" занимались не только в СССР и России, но и в странах НАТО;

выразили удивления по поводу того, что немецкие медики уклоняются от профессионального общения с российскими коллегами, а также тем, что "ни один немецкий токсиколог, ни военный, ни гражданский, ни врачи клиники Шарите" не выступили с профессиональным заключением по данному случаю, отметив, что все ссылки на невозможность разглашения истории болезни пациента не стыкуются с теми политическими заявлениями, которые были сделаны во время пребывания Навального в коме, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, Алексей Навальный планирует вернуться в Россию.