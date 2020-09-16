Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
16 СЕН, 13:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 СЕН, 13:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В ходе тестирования вакцины "Спутник V" нельзя планировать детей, курить и пить алкоголь

16.09.2020 10:26
Комментарии
В ходе тестирования вакцины "Спутник V" нельзя планировать детей, курить и пить алкоголь

Добровольцы, принимающие участие в тестах, должны отказаться от планирования детей, употребления алкоголя и сократить количество употребляемых сигарет.

Согласно данным протокола клинических испытаний, участникам тестирования новой вакцины от коронавируса "Спутник V" нельзя планировать детей. Забеременевших женщин сразу отстранят от участия в программе, поместив под особый контроль, мужчинам запрещено зачатие детей не только во время участия в тестировании, но и в течение трех месяцев после его окончания.

Также всем участникам нельзя пить алкоголь за три для до введения препарата, не рекомендуется употреблять алкогольные напитки в ходе проведения тестов, а курильщикам необходимо ограничиться десятью сигаретами в день, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, перенесший коронавирус остается заразным в течение 90 дней.

Комментировать (без регистрации)
В России выявлено 5529 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня

Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня
Экономика

Минфин нашел крайних. За пандемию заплатит одна категория граждан

Минфин нашел крайних. За пандемию заплатит одна категория граждан
Экономика

Россия погрязнет в долгах уже через три года

Россия погрязнет в долгах уже через три года
Экономика

Турция не смогла без российского газа. Один из «потоков» внезапно ожил

Турция не смогла без российского газа. Один из «потоков» внезапно ожил
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020

В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020

На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

Новости дня

12:21 За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:01 Россия указала ЕС на нестыковки в версии отравления Навального Россия указала ЕС на нестыковки в версии отравления Навального
10:08 Япония будет развивать отношения с Россией Япония будет развивать отношения с Россией
09:44 Минфин хочет повысить акцизы на сигареты Минфин хочет повысить акцизы на сигареты
15 СЕН, 19:02 Президент Австрии выступил против остановки СП-2 Президент Австрии выступил против остановки СП-2
15 СЕН, 18:06 МИД РФ не подтверждает заявление о готовности всех сторон к "нормандскому саммиту" МИД РФ не подтверждает заявление о готовности всех сторон к "нормандскому саммиту"
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
15 СЕН, 17:05 Зеленский: скоро состоится встреча глав стран "нормандской четверки" Зеленский: скоро состоится встреча глав стран "нормандской четверки"

Узнай, страна!

15 СЕН, 14:25 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
15 СЕН, 13:30 На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
15 СЕН, 12:08 В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников
14 СЕН, 18:33 В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
14 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
14 СЕН, 17:39 В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
11 СЕН, 14:26 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания
11 СЕН, 12:23 В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд
11 СЕН, 11:39 В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter