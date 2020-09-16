В ходе тестирования вакцины "Спутник V" нельзя планировать детей, курить и пить алкоголь

Добровольцы, принимающие участие в тестах, должны отказаться от планирования детей, употребления алкоголя и сократить количество употребляемых сигарет.

Согласно данным протокола клинических испытаний, участникам тестирования новой вакцины от коронавируса "Спутник V" нельзя планировать детей. Забеременевших женщин сразу отстранят от участия в программе, поместив под особый контроль, мужчинам запрещено зачатие детей не только во время участия в тестировании, но и в течение трех месяцев после его окончания.

Также всем участникам нельзя пить алкоголь за три для до введения препарата, не рекомендуется употреблять алкогольные напитки в ходе проведения тестов, а курильщикам необходимо ограничиться десятью сигаретами в день, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, перенесший коронавирус остается заразным в течение 90 дней.