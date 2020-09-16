Япония будет развивать отношения с Россией

Новым премьер-министром страны стал Ёсихидэ Суга.

Как сообщили в МИД Японии, страна не планирует резко менять политический курс после того, как назначение на пост премьер-министра Японии получил Ёсихидэ Суга, председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии ранее занимавший пост секретаря кабинета министров. По словам представителей МИД Японии, новое правительство будет развивать взаимоотношения с Россией во всех сферах, включая и работу над заключением мирного соглашения между странами, пишет РИА Новости.

Ранее премьер Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке. В качестве причины ухода с поста Абэ указал проблемы со здоровьем.