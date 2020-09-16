Минфин хочет повысить акцизы на сигареты

Инициатива ведомства увеличит цену пачки сигарет до 140 рублей.

В Минфине нашли способ компенсировать расходы, понесенные бюджетом из-за коронавируса. Специалисты ведомства подготовили поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предлагается увеличить акцизы на сигареты. Планируется увеличить акцизы как на табачную продукцию, так и на электронные сигареты. Причем увеличение составит 20% начиная уже с 2021 года. По информации директора по связям с органами государственной власти российского офиса Japan Tobacco International Василия Груздева, инициатива Минфина увеличит цену одной пачки сигарет в среднем до 140 рублей, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, в России предложили ввести единый минимальный размер часовой оплаты работ.