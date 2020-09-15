Президент Австрии выступил против остановки СП-2

15.09.2020 19:02 Комментарии

Александер Ван дер Беллен считает, что вопрос о "Северном потоке - 2" должен решаться в Европе, а не в США.

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что связи между строительством российского трубопровода "Северный поток - 2" и отравлением оппозиционного политика РФ Алексеем Навальным нет. Также он подчеркнул, что вторая ветка газопровода является коммерческим проектом, поэтому останавливать реализацию трубопровода из-за инцидента с россиянином не нужно, пишет РБК. Ранее глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель выразил мнение, что институты ЕС не смогут помешать завершению строительства "Северного потока - 2".