МИД РФ не подтверждает заявление о готовности всех сторон к "нормандскому саммиту"

На прошлой неделе Дмитрий Козак сообщил, что на данный момент нет оснований для проведения новой встречи в "нормандском формате".

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко рассказал, что заявление главы Украины Владимира Зеленского о готовности лидеров четырех стран провести "нормандский саммит" на высшем уровне не соответствует действительности. Также он отметил, что на прошлой неделе замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что оснований для проведения новой встречи в "нормандском формате" на данный момент нет, пишет РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что все участники "нормандской четверки" согласились провести саммит на высшем уровне.