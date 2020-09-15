Зеленский: скоро состоится встреча глав стран "нормандской четверки"

Президент Украины заявил, что лидеры всех четырех государств подтвердили готовность к проведению саммита в "нормандском формате".

Все лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) подтвердили готовность к проведению встречи по разрешению ситуации в Донбассе. Об этом во вторник на пресс-конференции в Австрии рассказал украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, саммит на высшем уровнем может состояться после второй встречи политсоветников "нормандского формата".

"Мне кажется, в течение десяти дней будет еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча уже лидеров "нормандской четверки"", - цитирует издание РБК слова Владимира Зеленского.

Ранее глава РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров выразили обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении ключевых положений Минских договоренностей.