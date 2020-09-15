Боррель: институты ЕС не могут остановить строительство СП-2

Жозеп Боррель отметил, что отравление Алексея Навального будет иметь последствия для отношений ЕС и РФ.

Во вторник, 15 сентября, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на пленарном заседании Европарламента, заявил, что институты ЕС не смогут остановить строительство энергетического проекта "Северный поток - 2". Он пояснил, что у институтов сообщества нет соответствующих полномочий, в отличие от стран ЕС, которые продвигают вторую ветку газопровода. Такими словами Боррель ответил на призывы некоторых евродепутатов заморозить проект "Северный поток - 2" для того, чтобы "наказать" российскую сторону за отравление оппозиционера РФ Алексея Навального, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Навальный собирается вернуться в Россию.