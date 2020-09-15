ЕС нашел способ разрешить кризис в Белоруссии

Жозеп Боррель считает, что новые выборы белорусского главы, проведенные под эгидой ОБСЕ, помогут разрешить ситуацию в республике.

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления на пленарной сессии Европарламента сообщил, что ЕС будет поддерживать любые авторитетные предложения, направленные на урегулирование политического кризиса в Белоруссии.

"Мы призываем белорусские власти найти выход из ситуации и прекратить репрессии, запустить инклюзивный нацдиалог", - заявил он.

По мнению Борреля, новые выборы президента в Белоруссии, проведенные под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), помогут разрешить сложившуюся ситуацию в стране, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" писал, что президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время переговоров, которые прошли 14 сентября в Сочи, не обсуждали вопрос о размещении российских военных на территории Белоруссии.