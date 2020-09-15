В Москве подвели итоги конкурса «АТОМ РЯДОМ»

Почти 10 тысяч участников конкурса, более 4 тысяч видео и свыше 100 тысяч человек, голосовавших за лучшие, по их мнению, работы — таковы итоги масштабного проекта, сплотившего вокруг себя молодых и активных участников со всей страны.

Сегодня уже известны имена победителей открытого голосования за лучшее видео, которые получат Apple iPad. Также из особо отличившихся конкурсантов регионы сформировали делегации, которые поедут в закрытые атомные города на празднование 75-летнего юбилея атомной промышленности/

Конкурс «АТОМ РЯДОМ» организован Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом» и посвящен 75-летнему юбилею российской атомной промышленности. В течение двух месяцев, с 6 июля по 5 сентября 2020 года, его участники снимали видео о перевернувших мир открытиях, интересных фактах или полезных свойствах атома в нашей жизни и размещали их на сайте конкурса atomryadom.ru.

«Целью нашего конкурса было формирование сообщества активных, творчески настроенных людей, которые проявляют интерес к современным технологиям и отечественным достижениям, и, в частности, к атомной промышленности. Я считаю, что с этой целью конкурс блестяще справился — мы увидели такой спектр разнообразных взглядов, такие талантливые работы и такую широкую географию, что можем с уверенностью сказать: наш конкурс действительно объединил всю страну», — говорит руководитель программы «Территория культуры "Росатома"», советник Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» Оксана Конышева.

В конкурсе успело поучаствовать почти 10 тысяч человек со всей России, было получено 9780 заявок. Больше всего участников конкурс собрал в Краснодарском крае, Москве, Самарской, Волгоградской и Смоленской областях. На сайт конкурса было загружено 5249 видео. Не все из них удовлетворяли условиям проекта — прошли модерацию и стали доступны для голосования 4620 видео.

Открытое голосование на сайте конкурса atomryadom.ru, которое продлилось с 20 августа по 5 сентября 2020 года, помогло определить лучшие работы в каждом из 85 регионов страны. Всего в голосовании приняли участие более 100 тысяч человек со всей страны. Активнее всего в голосовании проявили себя жители Краснодарского края, Москвы, Курской, Ростовской, Саратовской, Нижегородской, Смоленской, Кемеровской, Воронежской областей, а также Республики Татарстан.

Участники конкурса снимали видео в самых разных жанрах — от короткометражных тизеров до мини-лекций и даже стилизации под художественную короткометражку. Многие авторы сами написали и исполнили песни, тематика которых так или иначе была связана с историями о мирном атоме. Часть участников пошла еще дальше, организовав граффити-флешмоб, который охватил сразу несколько городов — от Северодвинска до Крыма. Благодаря ему на улицах городов и даже на огромном грузовике появились рисунки с тематикой конкурса: это и портрет основателя советского атомного проекта Игоря Курчатова, и первая в мире плавучая атомная электростанция, и космический буксир на атомном ходу, и то, какой могла бы стать недостроенная Крымская АЭС.

Помимо гаджетов участники конкурса получили и другие награды. Также из особо отличившихся конкурсантов регионы сформировали делегации, которые поедут в закрытые атомные города на празднование 75-летнего юбилея атомной промышленности. Сопровождать одного из победителей в поездке в Саров, где зарождалась наша атомная промышленность, будет блогер, автор YouТube-проекта «The Люди» Антон Лядов, который лично выбрал своего фаворита, просмотрев множество конкурсных работ.

Но поездкой в атомные города награды конкурса не ограничатся. Некоторых участников конкурса «АТОМ РЯДОМ» можно будет увидеть в профессиональных роликах об атомной промышленности. Участие в таких съемках — еще одна возможность, которую получили конкурсанты.

Списки победителей открытого голосования опубликовали на сайтах atom75.ru и atomryadom.ru

Информационные партнеры конкурса «АТОМ РЯДОМ»: МИЦ «Известия», телеканал TV BRICS, сетевое издание Om1.ru, портал «Атомная энергия 2.0», интернет-издание «Капитал страны», информационно-аналитическое издание «Тайга.инфо», Росмолодежь.