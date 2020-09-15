В России предложили ввести почасовой МРОТ

Эксперты считают, что будет сложно ввести единый минимальный размер часовой ставки для всех видов работ.

Согласно проекту генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, в России предлагается ввести минимальную оплату труда за час. Данную инициативу должны обсудить представители Министерства труда с экспертным сообществом. При этом в Минтруда заявили, что готовы к проведению консультаций с экспертами, пишут Извести.

Тем не менее эксперты уже высказали свою точку зрения по поводу нововведения. По словам члена Совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агвана Микаеляна, данная инициатива поможет защитить права сотрудников, но для работодателей превратится в очередное ограничение. При этом эксперт отмечает, что в каждом регионе России установлен свой МРОТ. Также будет проблемой ввести единый размер почасового МРОТ для всех видов работ, таких, как, например, оплата труда консультантов или сельскохозяйственные работы, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны россияне поддержали инициативу бывшего премьера страны Дмитрия Медведева о введении в России гарантированного дохода для населения. По мнению россиян, в среднем, сумма гарантированного дохода от государства должна составлять порядка 28,5 тыс. рублей.