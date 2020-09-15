Попова: переболевший COVID-19 выделяет вирус до 90 дней

Хотя тесты на коронавирус не показывают наличие вируса в крови пациента, он может выделять вирус еще долгое время.

В Роспотребнадзоре рассказали, как долго переболевший коронавирусом является заразным. Так, согласно данным экспертов ведомства, а также зарубежных специалистов, человек, который перенес коронавирус, остается заразным в течение 90 дней. По словам главы ведомства Анны Поповой, хотя тесты на наличие коронавируса в крови пациента являются отрицательными и нет никаких симптомов заболевания, человек продолжает выделять вирус из носа, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в настоящее время в России ежедневно фиксируется увеличение количества инфицированных коронавирусом. Согласно последним данным, общее количество зараженных в нашей стране составляет 1073849 человек, выздоровело 884305, скончалось 18785.