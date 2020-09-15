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Возобновила работу комиссия по допуску авиакомпаний к заграничным полетам

15.09.2020 11:37
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Возобновила работу комиссия по допуску авиакомпаний к заграничным полетам

Первое после перерыва заседание состоится 17 сентября.

Согласно данным, полученным на официальном сайте Росавиации, свою работу возобновила Межведомственная комиссия, которая выдает российским авиакомпаниям допуск к зарубежным полетам. Известно, что первое после перерыва из-за коронавируса заседание состоится 17 сентября. Будут рассмотрены заявки авиакомпании Azur Air, которая планирует осуществлять полеты в Лондон из Казани, Ростова-на-Дону и Новосибирска, в Каир из Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Новосибирска, а также в Даламан (Турция) из Казани. И заявка перевозчика "Северный ветер", планирующего полеты в Стамбул из Калининграда, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, Россия открыла границу с Южной Осетией.

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