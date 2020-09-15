В России выявлено 5529 новых случаев инфицирования COVID-19 за сутки

Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 1073849 человек.

За прошедшие сутки российские медики выявили 5529 новых случаев инфицирования коронавирусом на территории России. Наибольшее количество зараженных обнаружено в Москве. Так, за сутки в столице медики выявили 730 новых случаев инфицирования коронавирусом, в Санкт-Петербурге обнаружено 206 зараженных, а в Подмосковье - 151.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России составило 1073849 человек, выздоровело 884305, скончалось 18785.

Ранее в Минздраве России рассказали, как чувствуют себя добровольцы, принимающие участие в тестировании вакцины от коронавируса «Спутник V».