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Добровольцы жалуются на последствия вакцины от коронавируса

15.09.2020 10:50
Комментарии: 1
Добровольцы жалуются на последствия вакцины от коронавируса

Каждый седьмой сообщил о наличии слабости, мышечных болей и повышенной температуры.

В Минздраве рассказали о том, как чувствуют себя добровольцы, принимающие участие в тестировании новой вакцины от коронавируса «Спутник V». Так, по словам главы ведомства Михаила Мурашко, около 14% участников вакцинации заявили о том, что после введения препарата имели плохое самочувствие. Добровольцы жаловались на сильную слабость, наличие мышечных болей и повышенную температуру тела. При этом Мурашко заявил, что подобные симптомы указаны в инструкции к испытываемому препарату, пишет РБК.

Ранее в Минздраве оценили увеличение количества инфицированных COVID-19 в России.

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