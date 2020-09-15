Песков: Путин и Лукашенко не говорили о размещении военных в Белоруссии

В ходе переговоров не обсуждалось размещение российских военных баз в Белоруссии.

В Кремле ответили на вопрос журналистов о том, обсуждали ли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко размещение российского военного контингента на белорусской территории. По словам официального представителя российского лидера Дмитрия Пескова, эта тема во время переговоров не поднималась и данного вопроса не было на повестке дня, пишет РБК.

Ранее стало известно, что Москва предоставила Белоруссии кредит на $1,5 млрд.