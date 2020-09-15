Навальный планирует вернуться в Россию
Оппозиционер отказался принимать участие в расследовании его отравления.
Американское издание The New York Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в органах безопасности ФРГ, который остался неназванным, сообщило, что российский оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию. Он не намерен оставаться в Германии и, мало того, по информации собеседника издания Навальный отказался принимать участие в расследовании произошедшего с ним инцидента, пишет ТАСС.
Как ранее сообщал Капитал страны президент Франции Эммануэль Макрон, во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, рассказал ему о выводах французских экспертов по делу об отравлении Навального.
Написать комментарий
Он ведь носитель "новичка" как его могут отпустить? Еще рано. Может еще что придумает его окружение? По дороге в Москву где собирается сесть?