Оппозиционер отказался принимать участие в расследовании его отравления.

Американское издание The New York Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в органах безопасности ФРГ, который остался неназванным, сообщило, что российский оппозиционер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию. Он не намерен оставаться в Германии и, мало того, по информации собеседника издания Навальный отказался принимать участие в расследовании произошедшего с ним инцидента, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны президент Франции Эммануэль Макрон, во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, рассказал ему о выводах французских экспертов по делу об отравлении Навального.